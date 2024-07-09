Один школьник РФ набрал 400 баллов по ЕГЭ

Выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина единственная со всей России набрала 400 баллов по ЕГЭ. Девушка сдавала четыре госэкзамена: по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Как рассказала сама рекордсменка, такой результат получился благодаря подготовке и поддержке учителей. Всего по стране 100 баллов по ЕГЭ в этом году набрали более 8,5 тысячи человек. Однако на экзаменах также были зафиксированы и нарушения, из-за которых было удалено 768 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

