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09 июля, 07:30

Общество

Один школьник РФ набрал 400 баллов по ЕГЭ

Один школьник РФ набрал 400 баллов по ЕГЭ

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Выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина единственная со всей России набрала 400 баллов по ЕГЭ. Девушка сдавала четыре госэкзамена: по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Как рассказала сама рекордсменка, такой результат получился благодаря подготовке и поддержке учителей. Всего по стране 100 баллов по ЕГЭ в этом году набрали более 8,5 тысячи человек. Однако на экзаменах также были зафиксированы и нарушения, из-за которых было удалено 768 учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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