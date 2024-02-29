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29 февраля, 11:10

M24.RU

Врачи рассказали о новых методах лечения заболеваний органов слуха

Врачи рассказали о новых методах лечения заболеваний органов слуха

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29 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Международный день охраны здоровья уха и слуха: современные риски и новые методы лечения".

Перед журналистами выступили:

  • врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Мария Лалаянц;
  • врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Маргарита Сагателян;
  • ведущий телеканала "Доктор", врач – лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев;
  • пластический хирург, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.
медицинаобществопресс-конференциявидео
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