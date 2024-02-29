29 февраля, 11:10M24.RU
Врачи рассказали о новых методах лечения заболеваний органов слуха
29 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Международный день охраны здоровья уха и слуха: современные риски и новые методы лечения".
Перед журналистами выступили:
- врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Мария Лалаянц;
- врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Маргарита Сагателян;
- ведущий телеканала "Доктор", врач – лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев;
- пластический хирург, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.