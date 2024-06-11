Основательница Wildberries заявила о пользе маркетплейсов для страны

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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в эфире радио КП рассказала о пользе маркетплейсов для страны. По ее словам, их деятельность связана с предоставлением огромного количества сервисов, а также с развитием логистики до самых маленьких уголков России.

"Мы и наши коллеги называем себя цифровыми платформами", – заявила Бакальчук.

Ранее экономист Татьяна Белянчикова советовала не хранить большие суммы на картах маркетплейсов, так как можно потерять все свои накопления. Эксперт считает, что хранение больших сумм на подобных картах сопряжено с существенным риском мошеннических действий. По мнению эксперта, от имени "карманных банков" может рассылаться информация доверчивым покупателям с предложениями принять участие в фальшивых опросах или проставить лайки отдельным товарам.