Ракова: большинство пересдающих ЕГЭ москвичей имеют высокие баллы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Более 10 тысяч московских школьников приняли решение о пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в резервные дни, которые назначены на 4 и 5 июля. При этом большинство из них имеют хорошие результаты, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Среди пересдающих ребят есть и высокобалльники – ученики, набравшие более 91 балла, их 27 человек. Есть даже школьники с 98 и 99 баллами! Такой энтузиазм и целеустремленность не может не вызывать уважения и восхищения, и мы желаем этим ребятам большого успеха!", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр напомнила, что до нововведений повторно сдать ЕГЭ имели право только те школьники, которым не удалось сдать итоговую аттестацию по русскому языку и математике.

Ракова подчеркнула, что выпускники начали чувствовать себя более спокойно за счет предоставления им возможности пересдать тестирование. Заммэра выразила надежду на то, что эта инициатива сумеет закрепиться в обществе и позволит школьникам проходить этот непростой период более комфортно.

В свою очередь, Рособрнадзор опубликовал информацию о том, что пересдать один из экзаменов по новому порядку решили более 116 тысяч выпускников. В ведомстве уточнили, что заявления о пересдаче были поданы по всем предметам ЕГЭ. При этом больше всего школьников захотели пересдать обществознание. Их оказалось более 31 тысячи человек.