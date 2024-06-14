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14 июня, 10:31

Общество

Двое московских школьников набрали 300 баллов по 3 предметам на ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Двое учеников набрали 300 баллов по трем предметам за основной период сдачи ЕГЭ в Москве. Еще 64 человека получили по 200 баллов, сообщается в телеграм-канале департамента образования и науки со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Основной период сдачи ЕГЭ закончился, около трети результатов уже объявлены. Ракова поздравила выпускников с высокими баллами и пожелала им поступить в "вузы мечты".

В департаменте отметили, что уже известны результаты 5 экзаменов из 15. Выпускники могут ознакомится с баллами ЕГЭ по русскому и английскому языкам, математике, литературе и химии.

Ранее стало известно, что свыше 200 учеников подмосковных школ получили максимальное количество баллов за ЕГЭ по литературе, химии и географии. Они писали экзамены 23 мая. Наибольшее число стобалльников сдали литературу.

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