Глава Рособрнадзора заявил о всплеске мошеннических атак, связанных с ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Вообще мы наблюдаем в этом году очень много мошенников в том же Telegram. Создают аккаунты, звонят, просят деньги, собирают номера карточек, ПИН-коды и так далее", – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Музаева, утечек ответов на экзамены не фиксируется. Мошенники продают неверные ответы или открытые варианты с сайта ФИПИ. В связи с этим он призвал не доверять злоумышленникам.

Ранее депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Музаев на это заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

