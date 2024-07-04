Более 116 тысяч выпускников решили пересдать один из предметов ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Свыше 116 тысяч выпускников решили пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве отметили, что возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать новый результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в этом году впервые.

Заявления о пересдаче были поданы по всем предметам ЕГЭ. При этом больше всего желающих пересдать обществознание – свыше 31 тысячи выпускников.

В четверг, 4 июля, пройдут экзамены по русскому языку, обществознанию, физике, химии, информатике и письменная часть по иностранным языкам. В пятницу же выпускники смогут пересдать математику, биологию, историю, литературу, географию и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что предыдущий результат участника пересдачи по конкретному предмету будет аннулирован. Результаты экзамена будут доступны не позднее 17 июля.

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Согласно документу, единый государственный экзамен плнируется отменить в пользу традиционных государственных экзаменов.

Вместе с тем каких-либо кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется, как сообщили в Рособрнадзоре. После основного периода ЕГЭ специалисты проведут анализ по каждому предмету и разработают решения на следующий год.