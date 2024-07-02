Выпускные вечера прошли в госпитальных школах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Девятиклассники и одиннадцатиклассники, которые проходят длительное лечение, посетили выпускные в госпитальных школах Москвы. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в госпитальных школах в рамках проекта "УчимЗнаем" дети полноценно получают знания и не отстают от образовательной программы, а выпускники готовятся к сдаче экзаменов. В течение учебного года большинство из них возвращаются в родные школы. Для остальных же каждый год в стационаре организуются пункты сдачи экзаменов и выпускные, указала Ракова.

По словам заммэра, за 10 лет порядка 60 тысяч детей, которые находятся на длительном лечении, проходили обучение в госпитальных школах. Среди них 2,5 тысячи – ученики 9-х и 11-х классов, которые готовились к экзаменам в больницах и сдавали их, подчеркнула она.

В этом учебном году в госпитальных школах обучались 262 выпускника, из которых 80 одиннадцатиклассников и 182 девятиклассника. Из них 80 детей отпраздновали выпускные в крупнейших столичных медцентрах: Морозовской детской городской клинической больнице, Российской детской клинической больнице, Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и других. В больницах для детей организовали праздничную программу и выступление различных артистов.

Между тем двое московских школьников набрали 300 баллов по трем предметам в основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году. Еще 64 выпускника получили по 200 баллов. Ракова поздравила ребят с успешной сдачей и пожелала им поступить в вузы, которые они хотят.