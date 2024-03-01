"Сначала было нелегко": как госпитальные педагоги учат тяжелобольных детей в Москве

Московскому проекту госпитальных школ "УчимЗнаем" в 2024 году исполняется 10 лет. За это время более 50 тысяч детей, находящихся на длительном лечении в медцентрах, получили качественные знания по школьным предметам. Москва 24 поговорила с педагогами проекта об их миссии, о тонкостях взаимодействия с учениками, а также о ярких победах и самых тяжелых воспоминаниях.

Знания отвлекают от болезни

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Московский проект "УчимЗнаем" появился в 2014 году. Его цель – создать в больницах полноценную образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении. Это пациенты онкологических отделений, те, кто пережил трансплантацию донорских органов, тяжелые травмы и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Занятия проходят в двух форматах: групповые и индивидуальные. Первые – для ребят, которым разрешено выходить из палаты и контактировать с другими. Вторые – для тех, кто по рекомендации врачей пока не может отвлекаться от процесса лечения. При необходимости педагоги организуют и дистанционный формат.

Сейчас в проекте – более 200 тьюторов, которые ежедневно обучают ребят математике, русскому, истории, иностранному языку, географии и другим предметам. Также есть программа для начальных классов, дошкольные отделения и дополнительные творческие уроки. В среднем ежегодно 5 000 детей проходят обучение в госпитальной школе.

В феврале 2024 года два педагога проекта стали лауреатами Всероссийской премии "Будем жить!", которая вручается за вклад в борьбу против рака.

Сергей Собянин высоко оценил работу тьюторов.





Сергей Собянин мэр Москвы Благодаря вашей помощи во время лечения маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями, и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью.

Стать учащимся может ребенок, находящийся на лечении в столичной больнице длительное время – от 21 дня (на этот период он зачисляется в ГБОУ Москвы "Школа № 109").

Педагоги и создатели проекта уверены, что обучение в госпитальной школе не только позволяет детям получать полноценное образование, но и помогает юным пациентам отвлекаться от трудного процесса лечения. В свою очередь, индивидуальный, заботливый подход тьюторов нередко заново открывает предметы, которые не были интересны подросткам в традиционной школе.

С 2016 года проект "УчимЗнаем" начал распространяться за пределами Москвы. Первая региональная площадка открылась в Хабаровске 26 февраля 2016 года. Ежегодно несколько новых регионов РФ по своей инициативе обращаются с просьбой о создании госпитальной школы в своих медучреждениях. Сейчас уже работает свыше 60 учреждений от Владивостока до Калининграда. Кроме того, к концу 2023-го свои госпитальные школы по московской модели проекта открыли в четырех странах СНГ: Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Армении. А в 2024 году идет подготовительная работа по открытию школ в Новосибирске и Чечне.

"Ученики меняют нас к лучшему"

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Заместитель директора ГБОУ "Школа №109" по специализированному структурному подразделению "Госпитальная школа "УчимЗнаем", учитель географии Иван Гусев уже на пятом курсе геофака МПГУ задумался, куда идти работать. Молодой человек понимал, что хочет не просто освоить профессию и сидеть в школе "от звонка до звонка", а найти свою миссию, предназначение. Как раз в этот момент декан факультета сообщила, что идет поиск педагогов в госпитальную школу, созданную на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Тогда, в 2014 году, проект только зарождался. И Иван гордится тем, что стал членом команды и одним из первых преподавателей.



Иван Гусев замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

Я помню свои первые рабочие дни и впечатления, многое стало чем-то новым. Например, если люди слышат про онкологию, то, скорее всего, представляют человека, лишившегося волос. Но на самом деле изменений во внешности может быть гораздо больше.

И тут важен правильный настрой: болезнь не должна вызывать страх и угнетение.

"Нужно понимать, что она стала частью жизни, возможно, продолжительной ее частью. Но также в жизни есть и радость, новые знания, интерес, которые никто не отменял. И приходящие сюда учителя четко осознают необходимость дать подростку то, что у него и должно быть в этом возрасте: школьные уроки, радость, праздники, мероприятия, дружбу", – поделился тьютор.

По его словам, госпитальному педагогу важно понимать, что урок всегда может пойти не по плану: многое зависит от настроения, самочувствия и возможностей ребенка. Поэтому преподавателю нужно быть очень гибким, уметь перестраиваться, адаптироваться.

За 10 лет у Ивана накопилось множество историй успеха и поводов для гордости за своих учеников. Например, лет семь назад у географа была ученица восьмого класса, с которой он занимался год. Она испытывала явный интерес к предмету: внимательно слушала, идеально рисовала карты. Но тьютор еще не догадывался, что она хочет сделать географию и педагогику своей будущей профессией: девушка поступила на географический факультет и сейчас преподает в школе.



Иван Гусев замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

После, на одной из встреч в госпитальной школе, она признавалась, что именно я ее вдохновил. Мы до сих пор поздравляем друг друга с Днем учителя.

Еще одна мотивирующая история – про семиклассника, в котором одновременно проснулась любовь к географии и рисованию.

"Часто я своим ученикам показывал подробную карту Африки, которую нарисовал на листке тетради еще в школе. И этот семиклассник попросил меня дать ему карандаши. Неделю он работал над картой и сделал практически все то же самое, что и я когда-то. Получился настоящий шедевр – карта, которую можно "читать" как увлекательную книгу о мире африканского континента. После выздоровления он забрал ее домой, и я знаю, что он стал отличником по этому предмету", – рассказал Гусев.

Педагог уверен, что в госпитальной школе ребенок может достигнуть таких результатов, которых не было в обычной.

Но несмотря на оптимизм учителей и усилия врачей, иногда болезнь оказывается сильнее. Иван за 10 лет помнит каждую потерю.



Иван Гусев замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

Семь-восемь лет назад у меня была ученица с онкологией. Однажды я пришел к ней на урок, а она улыбнулась и сказала, что не может заниматься, так как плохо себя чувствует. Я увидел у нее в руках кубик Рубика. Она рассказала, что учится его собирать, но пока получается только наполовину. Буквально через пару дней после того разговора я узнаю, что девочка ушла из жизни. Хотя мне казалось, что внешне ничего не предвещало этого.

В тот же день географ нашел схему кубика и научился собирать его. "Я полжизни думал о том, что надо бы освоить головоломку, но все было некогда. А когда увидел ребенка, который понимал, что у него осталось не так много времени (а они все понимают), взял и сделал это. Ученики меняют нас к лучшему, мотивируют идти вперед", – уверен педагог.

Эта история стала ярким примером постижения чего-то нового, несмотря на обстоятельства, добавил Иван.

Путешествия из больничной палаты

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Тьютор начальных классов Татьяна Брежнева признается, что выбор работы стал для нее поворотным моментом. В 2017 году педагог посетила форум "Образование" на ВДНХ, где выступал руководитель проекта Сергей Шариков.



Татьяна Брежнева тьютор начальных классов Он настолько проникновенно рассказывал про учителей, детей, про новый путь в образовании, что я поняла − мне туда нужно. Это будет новая дорога профессионального роста. Я дождалась окончания доклада, подошла к спикеру и сказала: "Я хочу у вас работать". На что он мне очень дружелюбно ответил согласием. Мы договорились о встрече, он провел мне экскурсию, и я уже окончательно поняла, что это мое. И до сих пор я очень счастлива в своей профессиональной сфере.

По словам Татьяны, занятия в госпитальной и обычной школах имеют несколько важных отличий. То, что чаще всего пресекается на традиционных занятиях, в стенах больницы, наоборот, приветствуется. Здесь рады, если ученик громко смеется, шутит на уроке и бегает на перемене.

Кроме того, госпитальный учитель ни при каких обстоятельствах не должен давать слабину. И важно правильно вести себя, зная, что перед тобой тяжело болеющий ребенок. "И как бы ни было больно смотреть в глаза ученику и его родителям, нельзя показать, что что-то идет не так", − подчеркнула тьютор.

Еще одна особенность образовательной программы: здесь идет большой уклон на социализацию ребенка. Это очень важно для детей начальных классов, которые надолго выпадают из учебного процесса. Когда ребенок идет в первый класс в больничных стенах, педагоги устраивают для него торжественную линейку, чтобы он не чувствовал, что из-за болезни пропускает что-то важное в жизни.



Татьяна Брежнева тьютор начальных классов Вообще нужно дать ребенку уверенность, что он делает все то же самое, что и другие сверстники, жизнь не проходит мимо. Многих ребят расстраивает мысль, что они могут что-то пропустить из школьной программы. И когда юный пациент возвращается домой, он должен вернуться в привычную среду без дефицита общения и знаний − это наша педагогическая цель.

Именно поэтому учителя стараются предлагать всевозможные олимпиады, в которых школьники могут принять участие, проявить силы и получить заслуженную награду. "Для них это чрезвычайно важно. Ребята очень гордятся, когда возвращаются в свою школу с кипой наград", − отметила Татьяна.

Также госпитальные учителя должны быть готовы, что каждый их урок, даже индивидуальный, будет открытым. Ведь в палате может находится медицинский персонал, другие маленькие пациенты, родители или опекуны.

"Задать вопрос по теме может ребенок, лежащий на соседней кровати. Иногда медперсонал интересуется, как лучше объяснить предмет своим детям. А совсем недавно мы разбирали стихотворения и биографию Пушкина, а потом я услышала, как одна мама пересказывает кому-то по телефону мой рассказ. Госпитальная школа − это открытое пространство, которое преобразовывает всех, кто рядом", − рассказала педагог.

Татьяна со своими учениками всегда на связи, даже во время отпуска.



Татьяна Брежнева тьютор начальных классов Был у меня ученик из Ульяновска Иван (имя изменено), который всегда очень скучал во время моего отъезда. И мы договорились, что я буду присылать ему фотографии из красивых мест, с моря, экскурсий. Потом эта традиция распространилась на других детей. Я с ними всегда на связи, и они очень радостно воспринимают мои путешествия. А когда возвращаюсь, говорят, что в стольких местах побывали благодаря мне!

Педагог поддерживает отношения с каждым из своих учеников: ребята рассказывают о своих увлечениях, оценках, победах. И учитель понимает, что многие хобби зародились как раз в больничных стенах.

От трансплантации до красного диплома

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем", тьютор по истории Иван Долуев тоже работает в проекте 10 лет с момента его основания. Тогда учитель, только что окончивший вуз, без раздумий принял предложение поработать в госпитальной школе.

"Мой отец – врач, и он с детства учил меня помогать людям, которые имеют проблемы со здоровьем. И у меня всегда было очень правильное отношение к ним. Конечно, первое время было нелегко. Например, для меня было в новинку, что во время урока рядом могли находиться медперсонал или родители ребенка", − признался учитель.



Иван Долуев заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем" Иван Долуев, тьютор по истории Но меня невероятно вдохновлял тот факт, что дети в состоянии разной степени тяжести могли найти в себе силы и не переставали учиться, стремиться к получению новых знаний. Я был в постоянном поиске, придумывал новые форматы, как заинтересовать школьника, как подать материал так, чтобы он легче усваивался.

Одна из учениц стала настоящим вызовом для педагога. Восьмиклассница Маша (имя изменено) находилась в переходном возрасте, боролась с онкологией, потеряла волосы и была прикована к инвалидному креслу. Из-за болезни у нее отказали нижние конечности. Все это наложило определенный отпечаток на характер девушки, и она была довольно резкой и прямолинейной. Если ей что-то не нравилось, она прямо могла сказать учителю об этом. Поэтому некоторые тяжело воспринимали взаимодействие с ней. Когда же Ивану сообщили, что он будет вести занятия у нее, историк тоже испытал некоторое волнение.

"Когда я зашел к Маше, то сразу стал смотреть, что ее окружает. Так можно понять увлечения ребенка. И я увидел, что рядом с ней женские журналы, где обычно пишут про моду, актеров. И у меня промелькнула мысль, что наверняка ей нравится читать биографии звезд, факты про их личную жизнь", − рассказал педагог.

Так учитель подал тему про дворцовые перевороты в XVIII веке как статью в журнале. Педагог рассказал биографии, козни и интересные факты о жизни тех, кто участвовал в этом периоде истории. Урок прошел интересно и без проблем.

"Эта журнальная история вылилась в то, что девочка начала увлекаться написанием исторических рассказов и романов. Сейчас ей уже 20 лет, она жива-здорова, приходит на встречи проекта", − отметил он.

Еще одна гордость педагога − десятиклассник Алексей (имя изменено), чья история стала настоящим примером силы духа и жажды знаний. Мальчик сразу обозначил, что хочет сдавать ЕГЭ по истории, а потому педагог давал ему больше материала, чем положено. Леша упорно шел к своей цели: учил, готовился, интересовался, читал. А в начале 11-го класса пережил пересадку костного мозга. После такого вмешательства нередко страдают когнитивные функции человека – память, речь, мышление. В таком состоянии готовиться к экзаменам почти невозможно. Но не для Алексея.



Иван Долуев заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем" Иван Долуев, тьютор по истории После трансплантации он лежал в боксе, и мы контактировали только по видеосвязи. Многие вещи, которые мы проходили, буквально обнулились, он многое забыл. Но несмотря на это, он сказал, что от своей цели не откажется. И мы стали заниматься семимильными шагами, восстанавливать когнитивные функции.

Подросток так увлекся биографией государственного деятеля Петра Столыпина, что написал о нем статью, с которой выступил на студенческой конференции прямо из больничной палаты и ответил на вопросы слушателей. Результат всех усилий: высокий балл на ЕГЭ, поступление в РАНХИГС на государственное управление, окончание вуза с красным дипломом, дальнейшая учеба в НИУ ВШЭ.

До сих пор Алексей встречается со своим учителем. В свою очередь, тьютор признается, что история подростка для него – особенная гордость. И таких поводов для гордости будет еще очень много.