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01 марта, 08:00

Общество

"Сначала было нелегко": как госпитальные педагоги учат тяжелобольных детей в Москве

Московскому проекту госпитальных школ "УчимЗнаем" в 2024 году исполняется 10 лет. За это время более 50 тысяч детей, находящихся на длительном лечении в медцентрах, получили качественные знания по школьным предметам. Москва 24 поговорила с педагогами проекта об их миссии, о тонкостях взаимодействия с учениками, а также о ярких победах и самых тяжелых воспоминаниях.

Знания отвлекают от болезни

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Московский проект "УчимЗнаем" появился в 2014 году. Его цель – создать в больницах полноценную образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении. Это пациенты онкологических отделений, те, кто пережил трансплантацию донорских органов, тяжелые травмы и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Занятия проходят в двух форматах: групповые и индивидуальные. Первые – для ребят, которым разрешено выходить из палаты и контактировать с другими. Вторые – для тех, кто по рекомендации врачей пока не может отвлекаться от процесса лечения. При необходимости педагоги организуют и дистанционный формат.

Сейчас в проекте – более 200 тьюторов, которые ежедневно обучают ребят математике, русскому, истории, иностранному языку, географии и другим предметам. Также есть программа для начальных классов, дошкольные отделения и дополнительные творческие уроки. В среднем ежегодно 5 000 детей проходят обучение в госпитальной школе.

В феврале 2024 года два педагога проекта стали лауреатами Всероссийской премии "Будем жить!", которая вручается за вклад в борьбу против рака.

Сергей Собянин высоко оценил работу тьюторов.

Благодаря вашей помощи во время лечения маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями, и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Стать учащимся может ребенок, находящийся на лечении в столичной больнице длительное время – от 21 дня (на этот период он зачисляется в ГБОУ Москвы "Школа № 109").

Педагоги и создатели проекта уверены, что обучение в госпитальной школе не только позволяет детям получать полноценное образование, но и помогает юным пациентам отвлекаться от трудного процесса лечения. В свою очередь, индивидуальный, заботливый подход тьюторов нередко заново открывает предметы, которые не были интересны подросткам в традиционной школе.

С 2016 года проект "УчимЗнаем" начал распространяться за пределами Москвы. Первая региональная площадка открылась в Хабаровске 26 февраля 2016 года. Ежегодно несколько новых регионов РФ по своей инициативе обращаются с просьбой о создании госпитальной школы в своих медучреждениях. Сейчас уже работает свыше 60 учреждений от Владивостока до Калининграда. Кроме того, к концу 2023-го свои госпитальные школы по московской модели проекта открыли в четырех странах СНГ: Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Армении. А в 2024 году идет подготовительная работа по открытию школ в Новосибирске и Чечне.

"Ученики меняют нас к лучшему"

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Заместитель директора ГБОУ "Школа №109" по специализированному структурному подразделению "Госпитальная школа "УчимЗнаем", учитель географии Иван Гусев уже на пятом курсе геофака МПГУ задумался, куда идти работать. Молодой человек понимал, что хочет не просто освоить профессию и сидеть в школе "от звонка до звонка", а найти свою миссию, предназначение. Как раз в этот момент декан факультета сообщила, что идет поиск педагогов в госпитальную школу, созданную на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Тогда, в 2014 году, проект только зарождался. И Иван гордится тем, что стал членом команды и одним из первых преподавателей.

Я помню свои первые рабочие дни и впечатления, многое стало чем-то новым. Например, если люди слышат про онкологию, то, скорее всего, представляют человека, лишившегося волос. Но на самом деле изменений во внешности может быть гораздо больше.
Иван Гусев
замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

И тут важен правильный настрой: болезнь не должна вызывать страх и угнетение.

"Нужно понимать, что она стала частью жизни, возможно, продолжительной ее частью. Но также в жизни есть и радость, новые знания, интерес, которые никто не отменял. И приходящие сюда учителя четко осознают необходимость дать подростку то, что у него и должно быть в этом возрасте: школьные уроки, радость, праздники, мероприятия, дружбу", – поделился тьютор.

По его словам, госпитальному педагогу важно понимать, что урок всегда может пойти не по плану: многое зависит от настроения, самочувствия и возможностей ребенка. Поэтому преподавателю нужно быть очень гибким, уметь перестраиваться, адаптироваться.

За 10 лет у Ивана накопилось множество историй успеха и поводов для гордости за своих учеников. Например, лет семь назад у географа была ученица восьмого класса, с которой он занимался год. Она испытывала явный интерес к предмету: внимательно слушала, идеально рисовала карты. Но тьютор еще не догадывался, что она хочет сделать географию и педагогику своей будущей профессией: девушка поступила на географический факультет и сейчас преподает в школе.

После, на одной из встреч в госпитальной школе, она признавалась, что именно я ее вдохновил. Мы до сих пор поздравляем друг друга с Днем учителя.
Иван Гусев
замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

Еще одна мотивирующая история – про семиклассника, в котором одновременно проснулась любовь к географии и рисованию.

"Часто я своим ученикам показывал подробную карту Африки, которую нарисовал на листке тетради еще в школе. И этот семиклассник попросил меня дать ему карандаши. Неделю он работал над картой и сделал практически все то же самое, что и я когда-то. Получился настоящий шедевр – карта, которую можно "читать" как увлекательную книгу о мире африканского континента. После выздоровления он забрал ее домой, и я знаю, что он стал отличником по этому предмету", – рассказал Гусев.

Педагог уверен, что в госпитальной школе ребенок может достигнуть таких результатов, которых не было в обычной.

Но несмотря на оптимизм учителей и усилия врачей, иногда болезнь оказывается сильнее. Иван за 10 лет помнит каждую потерю.

Семь-восемь лет назад у меня была ученица с онкологией. Однажды я пришел к ней на урок, а она улыбнулась и сказала, что не может заниматься, так как плохо себя чувствует. Я увидел у нее в руках кубик Рубика. Она рассказала, что учится его собирать, но пока получается только наполовину. Буквально через пару дней после того разговора я узнаю, что девочка ушла из жизни. Хотя мне казалось, что внешне ничего не предвещало этого.
Иван Гусев
замдиректора по специализированному структурному подразделению госпитальной школы, тьютор по географии

В тот же день географ нашел схему кубика и научился собирать его. "Я полжизни думал о том, что надо бы освоить головоломку, но все было некогда. А когда увидел ребенка, который понимал, что у него осталось не так много времени (а они все понимают), взял и сделал это. Ученики меняют нас к лучшему, мотивируют идти вперед", – уверен педагог.

Эта история стала ярким примером постижения чего-то нового, несмотря на обстоятельства, добавил Иван.

Путешествия из больничной палаты

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Тьютор начальных классов Татьяна Брежнева признается, что выбор работы стал для нее поворотным моментом. В 2017 году педагог посетила форум "Образование" на ВДНХ, где выступал руководитель проекта Сергей Шариков. 

Он настолько проникновенно рассказывал про учителей, детей, про новый путь в образовании, что я поняла − мне туда нужно. Это будет новая дорога профессионального роста. Я дождалась окончания доклада, подошла к спикеру и сказала: "Я хочу у вас работать". На что он мне очень дружелюбно ответил согласием. Мы договорились о встрече, он провел мне экскурсию, и я уже окончательно поняла, что это мое. И до сих пор я очень счастлива в своей профессиональной сфере.
Татьяна Брежнева
тьютор начальных классов

По словам Татьяны, занятия в госпитальной и обычной школах имеют несколько важных отличий. То, что чаще всего пресекается на традиционных занятиях, в стенах больницы, наоборот, приветствуется. Здесь рады, если ученик громко смеется, шутит на уроке и бегает на перемене.

Кроме того, госпитальный учитель ни при каких обстоятельствах не должен давать слабину. И важно правильно вести себя, зная, что перед тобой тяжело болеющий ребенок. "И как бы ни было больно смотреть в глаза ученику и его родителям, нельзя показать, что что-то идет не так", − подчеркнула тьютор.

Еще одна особенность образовательной программы: здесь идет большой уклон на социализацию ребенка. Это очень важно для детей начальных классов, которые надолго выпадают из учебного процесса. Когда ребенок идет в первый класс в больничных стенах, педагоги устраивают для него торжественную линейку, чтобы он не чувствовал, что из-за болезни пропускает что-то важное в жизни.

Вообще нужно дать ребенку уверенность, что он делает все то же самое, что и другие сверстники, жизнь не проходит мимо. Многих ребят расстраивает мысль, что они могут что-то пропустить из школьной программы. И когда юный пациент возвращается домой, он должен вернуться в привычную среду без дефицита общения и знаний − это наша педагогическая цель.
Татьяна Брежнева
тьютор начальных классов

Именно поэтому учителя стараются предлагать всевозможные олимпиады, в которых школьники могут принять участие, проявить силы и получить заслуженную награду. "Для них это чрезвычайно важно. Ребята очень гордятся, когда возвращаются в свою школу с кипой наград", − отметила Татьяна.

Также госпитальные учителя должны быть готовы, что каждый их урок, даже индивидуальный, будет открытым. Ведь в палате может находится медицинский персонал, другие маленькие пациенты, родители или опекуны.

"Задать вопрос по теме может ребенок, лежащий на соседней кровати. Иногда медперсонал интересуется, как лучше объяснить предмет своим детям. А совсем недавно мы разбирали стихотворения и биографию Пушкина, а потом я услышала, как одна мама пересказывает кому-то по телефону мой рассказ. Госпитальная школа − это открытое пространство, которое преобразовывает всех, кто рядом", − рассказала педагог.

Татьяна со своими учениками всегда на связи, даже во время отпуска.

Был у меня ученик из Ульяновска Иван (имя изменено), который всегда очень скучал во время моего отъезда. И мы договорились, что я буду присылать ему фотографии из красивых мест, с моря, экскурсий. Потом эта традиция распространилась на других детей. Я с ними всегда на связи, и они очень радостно воспринимают мои путешествия. А когда возвращаюсь, говорят, что в стольких местах побывали благодаря мне!
Татьяна Брежнева
тьютор начальных классов

Педагог поддерживает отношения с каждым из своих учеников: ребята рассказывают о своих увлечениях, оценках, победах. И учитель понимает, что многие хобби зародились как раз в больничных стенах.

От трансплантации до красного диплома

Фото: пресс-служба проекта госпитальных школ "УчимЗнаем"

Заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем", тьютор по истории Иван Долуев тоже работает в проекте 10 лет с момента его основания. Тогда учитель, только что окончивший вуз, без раздумий принял предложение поработать в госпитальной школе.

"Мой отец – врач, и он с детства учил меня помогать людям, которые имеют проблемы со здоровьем. И у меня всегда было очень правильное отношение к ним. Конечно, первое время было нелегко. Например, для меня было в новинку, что во время урока рядом могли находиться медперсонал или родители ребенка", − признался учитель.

Но меня невероятно вдохновлял тот факт, что дети в состоянии разной степени тяжести могли найти в себе силы и не переставали учиться, стремиться к получению новых знаний. Я был в постоянном поиске, придумывал новые форматы, как заинтересовать школьника, как подать материал так, чтобы он легче усваивался.
Иван Долуев
заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем" Иван Долуев, тьютор по истории

Одна из учениц стала настоящим вызовом для педагога. Восьмиклассница Маша (имя изменено) находилась в переходном возрасте, боролась с онкологией, потеряла волосы и была прикована к инвалидному креслу. Из-за болезни у нее отказали нижние конечности. Все это наложило определенный отпечаток на характер девушки, и она была довольно резкой и прямолинейной. Если ей что-то не нравилось, она прямо могла сказать учителю об этом. Поэтому некоторые тяжело воспринимали взаимодействие с ней. Когда же Ивану сообщили, что он будет вести занятия у нее, историк тоже испытал некоторое волнение.

"Когда я зашел к Маше, то сразу стал смотреть, что ее окружает. Так можно понять увлечения ребенка. И я увидел, что рядом с ней женские журналы, где обычно пишут про моду, актеров. И у меня промелькнула мысль, что наверняка ей нравится читать биографии звезд, факты про их личную жизнь", − рассказал педагог.

Так учитель подал тему про дворцовые перевороты в XVIII веке как статью в журнале. Педагог рассказал биографии, козни и интересные факты о жизни тех, кто участвовал в этом периоде истории. Урок прошел интересно и без проблем.

"Эта журнальная история вылилась в то, что девочка начала увлекаться написанием исторических рассказов и романов. Сейчас ей уже 20 лет, она жива-здорова, приходит на встречи проекта", − отметил он.

Еще одна гордость педагога − десятиклассник Алексей (имя изменено), чья история стала настоящим примером силы духа и жажды знаний. Мальчик сразу обозначил, что хочет сдавать ЕГЭ по истории, а потому педагог давал ему больше материала, чем положено. Леша упорно шел к своей цели: учил, готовился, интересовался, читал. А в начале 11-го класса пережил пересадку костного мозга. После такого вмешательства нередко страдают когнитивные функции человека – память, речь, мышление. В таком состоянии готовиться к экзаменам почти невозможно. Но не для Алексея.

После трансплантации он лежал в боксе, и мы контактировали только по видеосвязи. Многие вещи, которые мы проходили, буквально обнулились, он многое забыл. Но несмотря на это, он сказал, что от своей цели не откажется. И мы стали заниматься семимильными шагами, восстанавливать когнитивные функции.
Иван Долуев
заместитель руководителя проекта "УчимЗнаем" Иван Долуев, тьютор по истории

Подросток так увлекся биографией государственного деятеля Петра Столыпина, что написал о нем статью, с которой выступил на студенческой конференции прямо из больничной палаты и ответил на вопросы слушателей. Результат всех усилий: высокий балл на ЕГЭ, поступление в РАНХИГС на государственное управление, окончание вуза с красным дипломом, дальнейшая учеба в НИУ ВШЭ.

До сих пор Алексей встречается со своим учителем. В свою очередь, тьютор признается, что история подростка для него – особенная гордость. И таких поводов для гордости будет еще очень много.

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