Последний звонок прошел для выпускников госпитальной школы "УчимЗнаем" Центра им. Рогачева

Фото: Ольга Макарова

Более 160 выпускников школы "УчимЗнаем", проходящих обучение во время лечения в стационарах онкогематологических больниц 45 регионов России, отметили последний звонок.

Главный праздник состоялся в Центре имени Дмитрия Рогачева. Его президент, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев отметил, что помощь педагогов в сопровождении детей, проходящих лечение, говорит о культуре страны.

"Совместная работа медиков, госпитальных педагогов и психологов помогает ребенку раскрывать свои способности и таланты, быть счастливым. Учеба, творчество питают их надежды на светлое будущее, позволяют расправить плечи, даря уверенность в своих силах", – прокомментировал Румянцев.

Он также пожелал удачи выпускникам на экзаменах и заявил, что в центре их любят.

На торжестве выступали академик Российской академии образования, директор школы № 109 Евгений Ямбург, генеральный директор Центра имени Рогачева Галина Новичкова, руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков. Телеведущие Екатерина Андреева и Арина Шарапова также поздравили детей в видеоформате.

В 2021 году школу "УчимЗнаем" в столице окончили 35 девятиклассников и 15 одиннадцатиклассников. Все они лечатся в Центре имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, Российской детской клинической больнице, Морозовской больнице, детском хосписе "Дом с маяком".

Ранее Румянцев заявил, что все российские дети должны быть бесплатно снабжены необходимыми лекарствами.

По его словам, это можно было бы назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних. Румянцев напомнил, что подобные меры действуют во многих странах, включая Германию, Швецию и Бельгию.

