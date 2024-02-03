Столичные учителя стали лауреатами всероссийской премии "Будем жить!" — Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские учителя получили награду Всероссийской премии "Будем жить!". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, премия "Будем жить!" вручается ассоциацией онкологических пациентов "Здравствуй" за вклад в борьбу против рака.



Премию получили два московских педагога госпитальных школ "УчимЗнаем": Павел Котлеров, заведующий учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Кристина Дрига, координатор программ дополнительного образования.

Мэр Москвы поздравил учителей с высокой оценкой работы.

"Благодаря вашей помощи во время лечения маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью", – отметил мэр.

Он напомнил, что проект "УчимЗнаем" действует с 2014 года. Его целью является полноценное обучение детей, которые находятся на длительном лечении. По словам мэра, сегодня на девяти площадках медучреждений работают более 200 специалистов разных профилей.

Ранее стало известно, что мэр Москвы выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов. Речь идет о Центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого, а также старейшей онкобольницы города – ГКОБ № 1.