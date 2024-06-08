Обезьяну нашли в павильонах "Москино" в ТиНАО

Обезьяну, обнаруженную в павильонах "Москино" в ТиНАО, передали в Московский зоопарк. Охране пришлось постараться, чтобы поймать мартышку, которая носилась по крышам. В итоге ее отловили.

Животное даже пыталось вырваться и кусалось, но позже успокоилось и поело. Сейчас экзотического зверька передали сотрудникам Московского зоопарка, где об обезьянке будут заботиться и искать хозяев, от которых она сбежала.

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