Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 16:30

Общество

Обезьяну нашли в павильонах "Москино" в ТиНАО

Обезьяну нашли в павильонах "Москино" в ТиНАО

"Это Москва": собачья жизнь

Жители северо-востока Москвы и Мытищ встретили диких животных

В Мытищах начали реконструировать забор для защиты от диких животных

Забор начали возводить на границе "Лосиного острова" и микрорайона "Дружба"

Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей

Московский зоопарк рассказал о похудении манула Тимофея к лету

"Мой район": государственные ветеринарные клиники. Головинский район

Московский зоопарк впервые показал детенышей кошачьих лемуров

"Безопасный город": спасатели поймали змею в центре Москвы

Обезьяну, обнаруженную в павильонах "Москино" в ТиНАО, передали в Московский зоопарк. Охране пришлось постараться, чтобы поймать мартышку, которая носилась по крышам. В итоге ее отловили.

Животное даже пыталось вырваться и кусалось, но позже успокоилось и поело. Сейчас экзотического зверька передали сотрудникам Московского зоопарка, где об обезьянке будут заботиться и искать хозяев, от которых она сбежала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика