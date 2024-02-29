Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с 1 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московский зоопарк продлит режим работы на один час с 1 марта. Он будет открыт с 09:00 до 18:00, вход закроется в 17:00. Об этом сообщает зоосад в своем телеграм-канале.

В публикации говорится, что во время прогулки по территории зоопарка посетители могут зайти в павильоны "Дом птиц", "Слоновник", "Дом обезьян", "Животные Африки", террариум, на выставку амфибий, бабочек, пауков – все они открыты. Также горожане и гости столицы могут увидеть гигантского муравьеда Диего, юных капибар, бурых гиен, красных волков, бинтуронгов и других животных, которые недавно поселились в зоопарке.

Ранее зоосад объявил набор волонтеров. Добровольцы будут консультировать гостей на входе, в павильонах и на территории, помогать в массовых мероприятиях, следить, чтобы посетители не кормили и не пугали животных, а также помогать садово-парковому отделу. График у помощников свободный, и каждый человек сам решит, сколько часов в неделю он готов потратить на добровольческую деятельность.

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