Режим ЧС федерального уровня введен в Омской области из-за паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области в связи с паводком. Об этом МЧС РФ сообщило в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что решение о вводе режима ЧС приняла правительственная комиссия во главе с министром МЧС РФ Александром Куренковым. Принятые меры направлены на минимизацию последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также на оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что из Усть-Ишимского района региона, где из-за наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировали почти 300 человек. Общее число вывезенных из-за паводка жителей Усть-Ишимского района превысило 1,2 тысячи. Там объявили частичную эвакуацию.