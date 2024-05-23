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23 мая, 19:10

Город

"Мой район": собачьи площадки в столице

"Мой район": собачьи площадки в столице

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Городской проект "Питомцы в Москве" появился в 2021 году в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Благодаря ему 33 площадки для выгула и дрессировки собак модернизировали с учетом пожеланий владельцев животных и кинологов. Новые места для активных прогулок с питомцами имеют несколько функциональных зон, в том числе, территории для свободного выгула и участки для тренировок. Также обустроены и места для отдыха хозяев.

На каждой площадке установлены новые современные снаряды. Например, тренажер слалом, специальная стенка для отработки наклонных прыжков, окоп для преодоления препятствий, тоннель и тренировочный мостик.

Подробнее – в программе "Мой район".

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