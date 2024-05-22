"Город без окраин": Северное Бутово

Северное Бутово – молодой район, но с древней историей. Когда-то на его месте стояли богатейшие усадьбы, а после революции расположились научно-исследовательские институты. Семья Алины Филипповой живет на территории современного района Москвы с конца XIX века.

Что было в Северном Бутове во времена детства Алины и детства ее мамы с бабушкой? Кому на самом деле принадлежал Салтычихин пруд? И почему именно в Северном Бутове проводят городские соревнования по спортивному ориентированию?

Подробнее – в программе "Город без окраин".