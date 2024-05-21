Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:00

Культура

Центр цифрового искусства "Внутришоу" пригласил москвичей на шоу "Атлантида.ai"

Центр цифрового искусства "Внутришоу" пригласил москвичей на шоу "Атлантида.ai"

"Сити": выставка "Система энтропии" художника Petrо в столичном фонде Ruarts

Актеры читали поэзию Пушкина в рамках акции "Ночь в музее"

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе в ночь на 22 мая

"Звезды советского экрана": Александр Демьяненко

"Моя Москва": Валерий Николаев. Часть 2

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

Москвичам представили культурную программу на 21 мая

В зале Академии акварели прошла церемония прощания с Сергеем Андриякой

Фильм "Майор Гром. Игра" выйдет в российских кинотеатрах 23 мая

В Москве центр цифрового искусства "Внутришоу" приглашает на иммерсивное представление. Это история о будущем, в котором человек общается с искусственным интеллектом. Проект называется "Атлантида.ai" как отсылка к платоновскому мифу об Атлантиде.

Посмотреть получасовое шоу, созданное с помощью искусственного интеллекта, можно до 31 мая. Билеты – от 990 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратехнологиивидеоРоман КарловАльберт Соколов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика