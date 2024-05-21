Центр цифрового искусства "Внутришоу" пригласил москвичей на шоу "Атлантида.ai"

В Москве центр цифрового искусства "Внутришоу" приглашает на иммерсивное представление. Это история о будущем, в котором человек общается с искусственным интеллектом. Проект называется "Атлантида.ai" как отсылка к платоновскому мифу об Атлантиде.

Посмотреть получасовое шоу, созданное с помощью искусственного интеллекта, можно до 31 мая. Билеты – от 990 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.