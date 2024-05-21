Рестораторам Москвы порекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за прогнозируемого дождя с грозой. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В департаменте отметили, что необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до нормализации погодных условий.

В ведомстве напомнили, что 21 мая с 12:00 и до конца дня местами ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Ранее МЧС Москвы порекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств из-за плохих погодных условий. Водителям посоветовали избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.