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20 мая, 18:59

Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 21 мая. Соответствующее сообщение выпустило МЧС Москвы.

В связи с непогодой ведомство рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что от 5 до 11 миллиметров осадков может выпасть в Москве 21 мая, что составит более 15% месячной нормы осадков. Кроме осадков, в городе ожидается грозовая деятельность, однако к 21 часу ливни почти покинут Москву.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что из-за ожидаемой во вторник грозы в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00.

До этого научный руководитель учреждения Роман Вильфанд рассказывал, что кроме, грозы с дождем, в Москве будет от 23 до 25 градусов тепла.

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 24,5 градуса 20 мая

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