Вильфанд: температура в Москве к выходным поднимется до плюс 27 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве в выходные дни температура воздуха прогреется до плюс 26–27 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в столице на протяжении недели будет разнообразной.

"Циклон определяет условия погоды, поэтому осадков не будет, за исключением завтрашнего дня – завтра день теплый, плюс 23–25 градусов, но будут кратковременные, но интенсивные осадки, и грозовая деятельность. Такая настоящая летняя погода. Осадков выпадет не так много – от 2 до 6 миллиметров", – цитирует специалиста "Интерфакс".

Эксперт отметил, что в субботу, 25 мая, атмосферное давление повысится. В столице установится малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до плюс 21–26 градусов.

Уже в воскресенье столбики термометров покажут плюс 27. Подобные изменения температуры, уточнил Вильфанд, превысят норму на 3–4 градуса.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 20 мая на ВДНХ в 13:00 воздух прогрелся до 23,5 градуса. Так, этот день оказался самым теплым в Москве с начала года.