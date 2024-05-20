20 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На ВДНХ в 13:00 воздух прогрелся до 23,5 градуса 20 мая – этот день стал самым теплым с начала года в столице. Об этом пишет специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что май впервые "опередил по теплу 2 апреля с максимальной температурой 23,2 градуса". К 15:00 в Москве ожидается потепление до 25 градусов.

До этого Позднякова заявила, что майская погода приблизилась к климатической норме. Сейчас погоду определяют антициклоны, заключила метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сказал, что температура в столице к концу мая может подняться до 28 градусов. Однако 31 мая в Москве вновь похолодает до 20 градусов.