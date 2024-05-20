Синоптик Ильин: температура в Москве к концу мая поднимется до 28 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве к концу мая может подняться до 28 градусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, если 20 мая в Москве будет солнечно и до 25 градусов, то 21 мая во второй половине дня жители столицы могут ожидать ливни с грозой.

"Температура практически до 23 мая будет в Москве и Московской области в пределах 17–22 градусов. А 24 мая начнется потепление. В субботу – где-то до 26 градусов", – уточнил он.

При этом существенное продолжительное потепление, как утверждает синоптик, москвичи смогут почувствовать в начале следующей недели. Так, столбики термометра в отдельные дни поднимутся до 28 градусов. Однако он подчеркнул, что 31 мая вновь похолодает до 20 градусов.

"В первый день лета – 20 градусов. Дальше температура начнет расти", – подытожил Ильин.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура в Москве поднимется до 25 градусов до конца текущей недели. По ее словам, в конце мая произойдут первые шаги лета.

До этого стало известно, что понедельник, 20 мая, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2024 года.

