Дождь с грозой ожидается в Московском регионе 21 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 21 мая, с 12:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным центра, днем во вторник местами ожидаются кратковременный и сильный дождь, а также гроза. Кроме того, порывы ветра западной четверти ускорятся до 15 метров в секунду.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что температура в столице к концу мая может подняться до 28 градусов тепла. Однако 31 мая в Москве вновь похолодает до 20 градусов.

