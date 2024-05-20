Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 18:51

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: 21 мая в Москве выпадет 15% месячной нормы осадков

Более 15% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве 21 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

От 5 до 11 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, 21 мая, что составит более 15% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными", – предупредила она.

По ее словам, кроме осадков, в городе ожидается грозовая деятельность, однако к 21:00 ливни почти покинут Москву.

Ранее в Гидрометцентре РФ напомнили, что из-за ожидаемой 21 мая грозы в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00.

До этого научный руководитель учреждения Роман Вильфанд рассказывал, что, кроме грозы с дождем, в Москве будет от 23 до 25 градусов тепла.

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 24,5 градуса 20 мая

Читайте также


обществопогода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика