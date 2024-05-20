Синоптик Позднякова: 21 мая в Москве выпадет 15% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

От 5 до 11 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, 21 мая, что составит более 15% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными", – предупредила она.

По ее словам, кроме осадков, в городе ожидается грозовая деятельность, однако к 21:00 ливни почти покинут Москву.

Ранее в Гидрометцентре РФ напомнили, что из-за ожидаемой 21 мая грозы в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00.



До этого научный руководитель учреждения Роман Вильфанд рассказывал, что, кроме грозы с дождем, в Москве будет от 23 до 25 градусов тепла.

