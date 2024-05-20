Синоптик Вильфанд пообещал москвичам летнюю грозу и тепло до 25 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура от 23 до 25 градусов тепла и гроза с дождем ожидаются в Москве во вторник, 21 мая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"Неустойчивость в атмосфере приведет к тому, что будут кратковременные, но интенсивные дожди летнего типа с грозой и громом и усиление ветра до 15 метров в секунду", – объяснил синоптик.

Вильфанд добавил, что в этот день может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, однако температура будет выше нормы. По его словам, летняя гроза не должна испугать жителей и гостей столицы.

Эксперт добавил, что температура ночью в среду, 22 мая, будет в районе 10 градусов, а днем – от 21 до 23 градусов. В четверг и пятницу, 23-го и 24-го числа, столбики термометров достигнут 20 градусов, уточнил он.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова уже рассказывала, что температура в столице до конца текущей недели поднимется до 25 градусов. При этом в Гидрометцентре РФ предупреждали, что из-за грозы в Москве и Подмосковье с 12:00 до 21:00 21 мая будет действовать желтый уровень погодной опасности.

