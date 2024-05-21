Около 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Во вторник, 21 мая, в Москве может выпасть около 15% месячной нормы осадков. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

По данным синоптиков, погода в городе во вторник будет формироваться под влиянием холодного фронтального раздела, опускающегося с севера. Небо над городом закроют кучево-дождевые облака.

"В регионе может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет около 15% от месячной нормы мая", – говорится в сообщении.

Несмотря на непогоду, температура воздуха сохранится выше климатической нормы. В Москве она поднимется до 24 градусов, в Подмосковье – до 25 градусов.

Скорость порывов ветра 21 мая не превысит девяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее о непогоде во вторник горожан предупредил столичный главк МЧС России. По данным ведомства, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам и пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах.

