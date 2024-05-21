Ливень может начаться в Москве в полдень 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза и ветер ожидаются в Москве с 12:00 до 21:00 21 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В связи с этим москвичей попросили быть внимательными на улице.

До этого о непогоде во вторник горожан предупредил столичный главк МЧС России. По данным ведомства, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистам и пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах.

Как отмечали синоптики, 21 мая в Москве может выпасть около 15% месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, температура воздуха сохранится выше климатической нормы. В Москве она поднимется до 24 градусов, в Подмосковье – до 25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные дни температура воздуха в столице прогреется до 26–27 градусов. По его словам, погода в Москве на протяжении недели будет разнообразной.

