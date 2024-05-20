Синоптик Вильфанд: погода в Москве комфортна для загара

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УФ-индекс в Москве составляет 3–4, что является комфортным для загара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

"Когда индекс – 5–7, уже в полуденные часы нужно оставаться в тени, надевать одежду, шляпу, использовать защитные средства. А пока он 3–4, можно загорать и получать от этого удовольствие", – подчеркнул синоптик.

По его словам, к выходным, 25 и 26 мая, температура поднимется до 26–27 градусов.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что температура в Москве поднимется до 25 градусов до конца текущей недели. Как отметила синоптик, 21 мая могут пройти кратковременный дождь и гроза. После этого существенных осадков не прогнозируется.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что температура в столице к концу мая может подняться до 28 градусов. Однако 31 мая в Москве вновь похолодает до 20 градусов.

