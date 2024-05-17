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17 мая, 17:05

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Людмилы Зайцевой

"Звезды советского экрана": лучшие роли Людмилы Зайцевой

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В декабре 1979 года журнал "Советский экран" рассказал читателям об актрисе Людмиле Зайцевой. Громкоголосая, смелая, с горделивой осанкой – такой ее запомнили и полюбили зрители.

По словам актрисы, в начале карьеры режиссер Армен Джигарханян сказал о ней так: "Ты настолько народная, что тебя не будут узнавать на улице!".

Из-за чего Лидия Федосеева-Шукшина приревновала своего мужа Василия Шукшина к Зайцевой? Какое условие она выдвинула своему партнеру по фильму "Здравствуй и прощай" Олегу Ефремову? И как актер Станислав Любшин учил Зайцеву ухаживать за лицом?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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