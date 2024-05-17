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17 мая, 08:00

Культура

Выставка "Любовь. От и до" продлится в Первой Образцовой типографии до 31 июля

Выставка "Любовь. От и до" продлится в Первой Образцовой типографии до 31 июля

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В Москве, в Первой Образцовой типографии, проходит выставка "Любовь. От и до", на которой представили работы более 20 авторов. Посетить ее можно до 31 июля.

В субботу, 18 мая, в Доме-музее Михаила Щепкина пройдет бесплатный концерт "Вечер немецкой вокальной музыки. Шедевры романтизма". Москвичи смогут услышать произведения композиторов-романтиков, среди которых Рихард Вагнер, Рихард Штраус и Иоганнес Брамс.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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