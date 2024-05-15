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15 мая, 22:00

Культура

Фестиваль "Небо" пройдет в День защиты детей в Москве

Фестиваль "Небо" пройдет в День защиты детей в Москве

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В Москве пройдет второй московский детский фестиваль искусств "Небо". Фестиваль состоится в Парке Горького 1 и 2 июня, в котором примут участие артисты театра и цирка, танцоры и писатели.

Более 100 мероприятий ждет москвичей на девяти площадках фестиваля. Программа этого года разнообразная и будет интересна не только детям и подросткам, но и взрослым. В конце каждого дня фестиваля артисты всех уличных театров будут принимать участие в шествиях, к которым также присоединятся герои мультфильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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