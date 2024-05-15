Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 14:15

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Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

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Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. В ближайшие месяцы там будут работать два проходческих щита.

По словам мэра Москвы, строительство Рублево-Архангельской линии позволит улучшить транспортную доступность 800 тысяч москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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