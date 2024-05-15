Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на участке от станции "Народное Ополчение" до станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. В ближайшие месяцы там будут работать два проходческих щита.

По словам мэра Москвы, строительство Рублево-Архангельской линии позволит улучшить транспортную доступность 800 тысяч москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

