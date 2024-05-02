02 мая, 11:00Экономика
Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда
В Москве создадут более 90 тысяч рабочих мест в рамках программы создания мест приложения труда.
Кроме того, маркетплейс Wildberries начал внутреннюю проверку после конфликта в столичном пункте выдачи заказов из-за штрафа за возврат товара.
Тем временем в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье".
Также "Московское долголетие" и столичный Главархив опубликовали книгу мемуаров горожан.