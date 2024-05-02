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Новости

02 мая, 11:00

Экономика

Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда

Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда

Эксперты рассказали о популярных видах страхования в весенне-летний период в Москве

Несколько нововведений начали действовать в России с 1 мая

Новости часа: Собянин заявил о старте Московской недели предпринимательства 16 мая

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Льготный кредит позволил столичному предприятию наладить новую линию по выпуску одежды

В Москве создадут более 90 тысяч рабочих мест в рамках программы создания мест приложения труда.

Кроме того, маркетплейс Wildberries начал внутреннюю проверку после конфликта в столичном пункте выдачи заказов из-за штрафа за возврат товара.

Тем временем в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье".

Также "Московское долголетие" и столичный Главархив опубликовали книгу мемуаров горожан.

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