Более 90 тыс рабочих мест появится в столице по программе создания мест приложения труда

В Москве создадут более 90 тысяч рабочих мест в рамках программы создания мест приложения труда.

Кроме того, маркетплейс Wildberries начал внутреннюю проверку после конфликта в столичном пункте выдачи заказов из-за штрафа за возврат товара.

Тем временем в ТиНАО реконструируют очистные сооружения "Приволье".

Также "Московское долголетие" и столичный Главархив опубликовали книгу мемуаров горожан.

