Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 12:15

Транспорт

Праздничные инсталляции установили на 10 станциях в честь 89-летия метро Москвы

Праздничные инсталляции установили на 10 станциях в честь 89-летия метро Москвы

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Столичному метро исполнилось 89 лет. В честь праздника на 10 станциях, включая "Парк Культуры" и "Белорусскую", установили инсталляции.

Накануне в "Активном гражданине" провели опрос на тему самых красивых станций Московского метрополитена. Лучшими платформами, которые построили в 2023 году, стали "Нагатинский Затон", "Аэропорт Внуково" и "Сокольники".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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