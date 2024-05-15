Праздничные инсталляции установили на 10 станциях в честь 89-летия метро Москвы

Столичному метро исполнилось 89 лет. В честь праздника на 10 станциях, включая "Парк Культуры" и "Белорусскую", установили инсталляции.

Накануне в "Активном гражданине" провели опрос на тему самых красивых станций Московского метрополитена. Лучшими платформами, которые построили в 2023 году, стали "Нагатинский Затон", "Аэропорт Внуково" и "Сокольники".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

