Телеканал Москва 24 представит программу "Тачки"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

1 июня телеканал Москва 24 представит "Тачки" – программу обо всем, что связано с автомобилями и не только. Зрители узнают, как выглядит современный автомобильный "лакшери", за что выбирают российский AURUS, как парковаться в укромных уголках Москвы на китайской ORA и многое другое.

В первых выпусках ведущая цикла актриса театра и кино Янина Студилина попробует разобраться в функционале HiPhi Z – футуристичного китайского электрокара – и оценит, насколько его интеллект подходит московским дорожным реалиям. Кроме того, она расскажет, почему легендарная "Бэха" из "Бумера" так полюбилась российскому пользователю, и на один день станет таксистом и проедется за рулем Hongqi H9 со звездным пассажиром Владимиром Сычевым.

"Я с железным конем на "ты" с 18 лет. Всегда любила вождение: за рулем можешь подумать о чем-то, поболтать с кем-то или просто попеть. Когда прочитала концепт программы "Тачки", сразу поняла – это мое! И я рада быть ведущей программы, у которой нет аналогов на российском ТВ", – поделилась Студилина.

Смотрите программу "Тачки" с 1 июня на телеканале Москва 24 по субботам в 12:35 и 17:30 (повтор программы – в воскресенье в 14:30 и 22:25).

Ранее телеканал Москва 24 представил цикл "9 ряд. 10, 11 место", в котором начал знакомить зрителей с секретами создания премьер в МХТ имени А. П. Чехова.