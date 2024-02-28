Телеканал Москва 24 представит документальный сериал "Галеристки"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 марта на телеканале Москва 24 состоится премьера документального сериала "Галеристки" о женщинах в арт-индустрии. Это серия интервью с директором "Музея Москвы" Анной Трапковой, директором галереи "ГРАУНД Солянка" Катей Бочавар, программным директором "ГЭС-2" Алисой Прудниковой и директором Центра "Зотов" Дарьей Филипповой.

Авторы проекта объединили истории четырех женщин, меняющих современный музейный ландшафт Москвы, под общим названием "Галеристки". Ведь героини документального сериала делают свои арт-пространства важным местом на карте города, как и их предшественницы, продвигавшие искусство в России более 100 лет назад, в то время как в Европе галереи принадлежали преимущественно мужчинам.

Четыре героини расскажут, что из себя представляет современный музей, с какими вызовами им пришлось столкнуться на руководящих постах и почему арт-пространство – это важная составляющая городской среды.



Анна Трапкова директор "Музея Москвы" Позиция руководителя – это возможность много всего менять. Этот темп и возможность визуализации того, что будет актуально послезавтра, мне очень нравится. Я не люблю рутину. Для меня всегда важно делать что-то, что никто никогда не делал.

Фото: Света Мишина

У каждой героини внушительный бэкграунд работы в сфере культуры и искусства. Анна Трапкова с 2012 года работает с культурными центрами и музеями. Была на руководящих постах в ГМИИ имени А. С. Пушкина, музее современного искусства "Гараж", пока в 2019-м не была назначена генеральным директором музейного объединения "Музей Москвы".



Фото: пресс-служба "ГРАУНД Солянка"

Художница Катя Бочавар известна своим неординарным видением еще с 2008 года благодаря проекту Baybakov Art Project. А в 2019-м возглавила одну из самых модных столичных выставочных площадок – "ГРАУНД Солянка", где постоянно экспериментирует на стыке перформанса и пластического искусства.



Фото: Глеб Леонов

Алиса Прудникова с 2005-го руководила ГЦСИ в Екатеринбурге, а в 2010 году основала Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, спустя пару лет получила приглашение стать программным директором Дома культуры "ГЭС-2". Теперь она создает связи, выстраивает линии, по которым двигается современное искусство.



Фото: пресс-служба Центра "Зотов"

В свою очередь, Дарья Филиппова начинала в ГМИИ имени А. С. Пушкина, участвовала в создании программы "Друзья Пушкинского". Сегодня она руководитель Центра конструктивизма "Зотов".

В документальном сериале Анна Трапкова рассказывает, почему москвоведение – это по-настоящему здорово. Катя Бочавар объясняет, что делает "Солянку" действительно живой. Дарья Филиппова вспоминает, как создавалась визитная карточка конструктивистской Москвы. А Алиса Прудникова – как современное искусство становится доступно каждому и в чем заключается работа программного директора.

С 1 по 29 марта включительно, по пятницам, зрители смогут больше узнать об арт-институциях Москвы и тех, кто ими сейчас управляет: "Галеристки" в эфире медиапроекта "Сити" телеканала Москва 24 в 13:25.

Ранее телеканал представил спецпроект "Худрук", приуроченный к юбилею Владимира Машкова – художественного руководителя Московского театра Олега Табакова и Школы Олега Табакова, народного артиста РФ.