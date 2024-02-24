Более 1,1 млн человек посетили объединение "Музей Москвы" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 1,1 миллиона посетителей стали гостями объединения "Музей Москвы" в прошлом году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Такое количество посетителей – это рекорд с 2012 года. Как отметил градоначальник, во многом это достижение связано с необычными творческими проектами.

На центральной площадке Музея на Зубовском бульваре с успехом прошли выставки о советских институтах моды "Дом моделей. Индустрия образов", а также выставка об отечественном феномене "гаражной культуры" под названием "Куплю гараж". Эта выставка проходит до 10 марта.



Собянин напомнил, что в "Музее Москвы" также проходят образовательные программы, ярмарки, фестивали, театральные события и кинопоказы.

Ранее Собянин рассказал о развитии экскурсионного туризма в Москве. Он отметил, что в городе работают порядка трех тысяч экскурсоводов – людей, формирующих первое впечатление о городе. Собянин напомнил, что в 2023 году столицу с экскурсией посетили 11,3 миллиона человек, что на 75% больше по сравнению с годом ранее.