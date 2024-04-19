Москвичи хотели бы видеть в вагонах метро откидные сиденья, кинопоказы и инфопутеводитель

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Телеканал Москва 24 совместно со столичным метро провели опрос, как москвичи видят поезд будущего. Выяснилось, что жители столицы представляют внутри вагонов откидные сиденья, инфопутеводитель, а также возможность проведения кинопоказов.

Московский метрополитен уже сейчас является местом концентрации новейших технологий. В поездах предусмотрено все необходимое для комфорта пассажиров: просторные вагоны, кондиционер с обеззараживанием, удобные кресла, зарядки и Wi-Fi.

Результаты опроса показали, что люди хотели бы видеть в метро Type-C-зарядки – 66% респондентов выбрали этот вариант. 37% участников проголосовали за откидные сиденья в вагоне. Идея с проекционными экранами, встроенными в окна, понравилась 35%. Оборудование мест для пассажиров с крупногабаритным грузом поддержали 38%.

Также оказалось, что 45% опрошенных не хватает в вагоне информационного путеводителя, который отображал бы городские достопримечательности. За пиктограммы с основными достопримечательностями и точками притяжения рядом со станцией проголосовали 48%.

Кроме того, 46% респондентов хотят, чтобы дверь в кабину машиниста была прозрачной. Беспилотное управление поездом поддержали 31% участников.

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За установку сидений с подогревом и вентиляцией проголосовали 34%. Табло с новостной бегущей строкой и места, обозначенные специальным цветом, набрали 30 и 29% голосов соответственно. Некоторые пассажиры признались, что хотели бы ездить в метро под фоновую музыку, – 33%.

Свои варианты модернизации вагонов предложили 14% участников. Они захотели устраивать внутри кинопоказы, разместить держатели-подвесы для сумок и аптечку в каждом вагоне, а также предусмотреть возможность визуализации на схеме метро движения поезда с показом достопримечательностей.

Были инициативы по оборудованию отдельного вагона для любителей спорта, в который пассажиры могли бы заходить с велосипедами и самокатами. Ширину дверей в нем предложили сделать больше, чем в других вагонах, а сиденья убрать.

Один из респондентов выдвинул юмористическое предложение – обустроить вагон в стиле подземелья: замурованные в стену подсвеченные камни, челюсть динозавра и окаменелый лапоть.

Опрос проводился среди москвичей в период с 8 по 16 апреля в официальном телеграм-канале "Дептранс Москвы". В нем поучаствовали 12 тысяч человек.

Ранее на Замоскворецкой линии метро запустили первый поезд нового поколения "Москва-2024". Полностью обновить линию высокотехнологичными поездами планируют за три года. Новые составы отличаются широкими проходами, наличием кондиционеров и других преимуществ.

В 2024 и 2025 годах планируется поставить 560 вагонов нового поезда, 448 из которых будут перевозить пассажиров Замоскворецкой линии.