Фестиваль трудоустройства "Заработай этим летом" пройдет в Москве 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль трудоустройства "Заработай этим летом" организуют 31 мая для студентов колледжей и школьников от 14 лет. Об этом пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на центр "Профессии будущего".

Мероприятие состоится с 14:00 до 17:00 в центре "Профессии будущего". Участники смогут пройти собеседования и стать начинающими специалистами в телекоммуникациях, экологии, строительстве и других сферах.

Директор столичной службы занятости населения, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что на фестивале компании представят более 400 рабочих мест для летней подработки и дальнейшего трудоустройства.

Участники ознакомятся с крупными работодателями, посетят разные мастер-классы, тренинги и лекции. Карьерные эксперты расскажут, как определиться с направлением деятельности и найти работу. Специалисты научат грамотно презентовать себя на собеседовании и адаптироваться на новом месте.

Актуальные вакансии предложат московские работодатели, среди которых кафе, экоцентр, торговые и строительные предприятия, агрегатор самозанятости, создатель информационных проектов и федеральный оператор связи.

В сфере общепита гражданам представят вакансии официантов и бариста, в сфере услуг – позиции продавцов, работников торгового зала и менеджеров. В отрасли информационных технологий, телекоммуникаций и связи предложат вакансии операторов call-центра, монтажников связи, промоутеров и менеджеров по работе с клиентами.

Более того, карьерные эксперты центра "Профессии будущего" помогут соискателям составить резюме с учетом требований конкретного работодателя, подобрать подходящие вакансии и написать сопроводительное письмо.

Ранее сообщалось, что в конкурсе "Встреча поколений" приняли участие около 700 школьников 7–8-х классов из 110 столичных учебных заведений. На мероприятии выступили лекторы, которые провели интерактивные лекции, викторины, квесты и квизы.