Всероссийская акция "Декламируй" пройдет в регионах РФ 1–9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 по 9 июня в честь Дня русского языка в регионах РФ пройдет акция "Декламируй". Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Акцию запустит движение "Волонтеры культуры". День русского языка ежегодно отмечается в день рождения Александра Пушкина, 6 июня.

"В различных учреждениях культуры по всей стране пройдут тематические мероприятия: поэтические марафоны, театрализованные и аудиовизуальные постановки, литературные квартирники. Участники декламируют произведения Пушкина и других известных авторов, а также собственного сочинения", – говорится в сообщении.

В рамках акции в Подмосковье поставят иммерсивный театральный спектакль-ревю по произведениям Пушкина. Он состоится в малом зале Пушкинского музыкально-драматического театра.

1 и 2 июня в Москве в рамках фестиваля "Лето в Москве" проведут мероприятия в честь Международного дня защиты детей. В программе – больше шести тысяч событий, среди которых концерты, мастер-классы, игры, спектакли и кинопоказы в 28 парках. Более того, в Центральном детском магазине (ЦМД) на Лубянке гостям раздадут около 10 тысяч порций мороженого.

