Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Третья Московская неделя моды пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 9 октября. Об этом сообщили в департаменте культуры города Москвы, передает портал mos.ru.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке столичного правительства. Для гостей и участников подготовят показы и лекции ведущих российских экспертов. Также для всех желающих будут работать маркет дизайнерских брендов и международный шоурум. Более того, в рамках недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Видео будет показываться при помощи современных возможностей мультимедиа.

Более 80 дизайнеров и брендов из РФ могут бесплатно принять участие в Московской неделе моды. Заявки принимаются до 14 июля на сайте.

В свою очередь, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин указал, что с каждым сезоном мероприятия увеличивается число заявок от дизайнеров. Поучаствовать в Московской неделе моды стремятся специалисты из России и других стран. Фурсин подчеркнул, что на предстоящем осенью мероприятии планируется свыше 30 показов иностранных брендов, что на 40% больше по сравнению с прошлой Московской неделей моды. Свое участие уже подтвердили дизайнеры из Китая, ЮАР, Индии и Индонезии, добавил он.

Вторая Московская неделя моды прошла в столице с 1 по 8 марта. Мероприятие посетили 60 тысяч человек. По словам заммэра Натальи Сергуниной, свои коллекции представили более 230 дизайнеров и брендов из РФ и 10 дружественных стран, среди которых – Бразилия, Коста-Рика, ЮАР, Индонезия и Китай.