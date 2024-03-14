Порядка 60 тысяч человек посетили вторую Московскую неделю моды

Фото: пресс-служба Депкульта

На показах второй Московской недели моды побывали 60 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие проходило в столице с 1 по 8 марта. В показах приняли участие бренды из 48 российских городов, включая Астрахань, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург и другие.

"Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Показы проходили в ЦВЗ "Манеж" и на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Модные образы продемонстрировали более четырех тысяч моделей, над созданием которых трудились 140 стилистов и 130 визажистов.

Освещали Московскую неделю моды журналисты из 19 стран, в том числе из Сербии. ОАЭ, Индии, Турции и Марокко.

Благодаря мероприятию 69 отечественных брендов смогли расширить аудиторию и найти клиентов в разных странах мира. Многим из них удалось установить новые связи и повысить продажи.

До этого стало известно, что Московскую неделю красоты в декабре 2023 года посетили более 170 тысяч человек. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта "Сделано в Москве".



Московская неделя моды завершилась на ВДНХ