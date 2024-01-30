Дизайнеры подали более тысячи заявок на участие во второй Московской неделе моды

Фото: пресс-служба Московской недели моды

1 038 заявок было подано на участие во второй Московской неделе моды, что почти на 20% больше, чем в прошлый раз. О намерении присоединиться к мероприятию заявили дизайнеры из 72 регионов страны, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Московская неделя моды состоится с 1 по 8 марта. Главными площадками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и павильон № 75 на ВДНХ – одно из пространств Международной выставки-форума "Россия". По словам Сергуниной, заявки были поданы из 151 города страны, среди которых есть Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск.

Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань, уточнила она. Впервые желание присоединиться к мероприятию выразили участники из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты.

В общей сложности количество представленных городов выросло практически вдвое. Отмечается, что до 1 февраля экспертный совет отберет около 100 участников модных показов, 60 – открытого маркета, 50 – шоурума для бизнеса.

"Московская неделя моды – отличный способ показать, что в нашей стране есть бренды мирового уровня с премиальным качеством и богатой историей. Участие в этом событии дает дизайнерам возможность представить свои коллекции широкой аудитории и привлечь новых покупателей", – сказала сооснователь бренда женской одежды Васса Яковлева.

Помимо российских участников, приглашения на неделю моды получили дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других государств.

Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Также будет открыта деловая программа для профессионалов индустрии, которая состоится в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ранее стало известно, что в Бангкоке пройдет Московский фестиваль кино, который является одним из первых событий, организованных в рамках перекрестных годов культурных обменов и туризма РФ и Таиланда. Сергунина уточнила, что в течение 2,5 месяца в кинотеатрах тайской столицы, Паттайи и острова Пхукет состоятся показы пяти российских фильмов.

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