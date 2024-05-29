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29 мая, 08:59

Происшествия

Два мотоциклиста столкнулись на Смоленской площади в Москве

Фото: 123RF/bilanol

ДТП с двумя мотоциклистами произошло на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестна. Также в транспортном ведомстве добавили, что движение в районе затруднено.

Накануне 15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в провинции Лимпопо в ЮАР. Из них 14 – были пассажирами микроавтобуса. В числе жертв и водитель грузовика. Уточняется, что в микроавтобусе были учителя и госслужащие.

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