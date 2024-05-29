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29 мая, 07:57

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Дипломат Климов: МИД рекомендовал туристам из РФ оформлять расширенные страховки

МИД РФ рекомендовал российским туристам оформлять расширенные страховки

Фото: depositphotos/d.travnikov

МИД России выступает с рекомендацией российским туристам заключать договоры расширенного страхования, обеспечивающие оказание востребованных видов медпомощи. Об этом в интервью ТАСС заявил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

В министерстве посоветовали путешественникам заключать договоры страхования, которые не ограничиваются минимальной суммой страхового покрытия, обеспечивают оказание потенциально востребованных во время поездки за рубеж видов медпомощи (в том числе высокотехнологичную), а также действуют в течение срока, несколько выходящего за рамки планируемого периода поездки.

Климов отметил, что особенно это может быть актуально для тех, кто планирует в поездке заниматься активным отдыхом и спортом (в том числе экстремальным), посещать труднодоступные места и природные объекты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложной информацию об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за границей. Она объяснила, что отказать в выдаче документа могут в случае, если гражданин подозревается или обвиняется в совершении преступления.

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