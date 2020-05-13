Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москва будет создавать экологичный речной электротранспорт. В новом судостроительном кластере в Нагатинском Затоне построят порядка 40 электросудов для Москвы. Судостроительный кластер сможет производить до 20 электросудов и обслуживать до 100 единиц речного транспорта в год.

"Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в апреле проверили более 990 тысяч билетов, что на 9% больше, чем в том же месяце в 2023 году. А всего с начала года – более 3,6 миллиона билетов, что на 12% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Число поездок в городском транспорте Москвы растет, вместе с тем, количество случаев безбилетного проезда сокращается. Благодарим добросовестных пассажиров. Своевременная оплата поездок позволяет обновлять транспортный парк и повышать качество обслуживания", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во всех сервисных центрах Московского транспорта на БКЛ есть бесплатный Wi-Fi. В них пользователи подключились к высокоскоростному интернету уже почти 3 тысячи раз.