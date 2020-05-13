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13 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Москва 24 и Дептранс столицы разыгрывают карты "Тройка", посвященные 9 Мая

Пересадка на столичном вокзале Тимирязевская станет удобнее

Москва 24 объявила победителей розыгрыша карт "Тройка", посвященных Дню Победы

"Мой район. Новости": электродепо "Южное" в Москве готово на 70%

Парковка на 170 мест появится у вокзала Тимирязевская в Москве

Вокзал Тимирязевская в Москве объединил станции МЦД-1, метро и наземный транспорт

Москва 24 и Дептранс запустили розыгрыш карт "Тройка", посвященных Дню Победы

В Москве идут работы по благоустройству вокзала Тимирязевская

Сергей Собянин рассказал, какие работы проведут на московском вокзале Тимирязевская

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москва будет создавать экологичный речной электротранспорт. В новом судостроительном кластере в Нагатинском Затоне построят порядка 40 электросудов для Москвы. Судостроительный кластер сможет производить до 20 электросудов и обслуживать до 100 единиц речного транспорта в год.

"Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в апреле проверили более 990 тысяч билетов, что на 9% больше, чем в том же месяце в 2023 году. А всего с начала года – более 3,6 миллиона билетов, что на 12% превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Число поездок в городском транспорте Москвы растет, вместе с тем, количество случаев безбилетного проезда сокращается. Благодарим добросовестных пассажиров. Своевременная оплата поездок позволяет обновлять транспортный парк и повышать качество обслуживания", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во всех сервисных центрах Московского транспорта на БКЛ есть бесплатный Wi-Fi. В них пользователи подключились к высокоскоростному интернету уже почти 3 тысячи раз.

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