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10 мая, 11:30

Транспорт

Москва 24 и Дептранс запустили розыгрыш карт "Тройка", посвященных Дню Победы

Москва 24 и Дептранс запустили розыгрыш карт "Тройка", посвященных Дню Победы

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В столице ко Дню Победы выпустили тематические карты "Тройка". Они есть во флагманских магазинах и на нескольких станциях метро. А еще можно получить такой проездной, приняв участие в розыгрыше, который Москва 24 проводит вместе с Дептрансом.

На редакционный телефон зрители могут прислать фотографии и видео о том, как провели День Победы. Авторы самых лучших получат призы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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