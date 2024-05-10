Москва 24 и Дептранс запустили розыгрыш карт "Тройка", посвященных Дню Победы

В столице ко Дню Победы выпустили тематические карты "Тройка". Они есть во флагманских магазинах и на нескольких станциях метро. А еще можно получить такой проездной, приняв участие в розыгрыше, который Москва 24 проводит вместе с Дептрансом.

На редакционный телефон зрители могут прислать фотографии и видео о том, как провели День Победы. Авторы самых лучших получат призы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.