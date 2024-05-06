Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на 30%

Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Он свяжет сразу три округа, а большой масштаб позволит обеспечить удобное автомобильное движение.

Данное сооружение начали строить в январе 2023 года. Как отметили строители, мост собирается по технологии, напоминающей конструктор.

Строительство новых путепроводов позволяет решать транспортные вопросы столицы. Подробнее о том, как меняется ситуация и как собирают балки жесткости пролетного строения, – в эфире телеканала Москва 24.

