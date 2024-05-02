Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за праздников

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Аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам планировать предварительный выезд и прибытие в аэропорт в период майских праздников, сообщили в телеграм-канале авиагавани.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что для своевременного прохождения предполетных процедур и посадки на борт воздушного судна пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за три часа до времени вылета.

Также представители пресс-службы рассказали, что в аэропорту предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Туристов убедительно просят не брать в полет запрещенные предметы. Также необходимо проявлять бдительность и оказывать содействие сотрудникам аэропорта при прохождении предполетных процедур.

Ранее Ространснадзор попросил авиакомпании не допускать, чтобы пассажиры находились в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Сейчас в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту воздушного судна.