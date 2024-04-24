Ространснадзор рекомендовал высаживать пассажиров при духоте в самолетах

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Ространснадзор попросил авиакомпании не допускать, чтобы пассажиры находились в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Госавианадзора Владимира Ковальского руководителям территориальных управлений служб.

Сотрудники служб должны до 22 апреля довести до подконтрольных авиакомпаний рекомендации по температуре воздуха в самолетах в связи с наступившим весенне-летним периодом.

Ковальский отметил, что сейчас в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту воздушного судна. Авиакомпании попросили руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, утвержденными главным государственным санитарным врачом РФ. Согласно им, допустимые значения температуры воздуха в пассажирской кабине самолета – от 20 до 25 градусов.

Госавианадзор рекомендовал перевозчикам закрепить эти требования в своих внутренних документах с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения. Также в ведомстве попросили исключить посадку пассажиров в самолеты, если температура воздуха в них превышает допустимые нормы. В случае, если при подготовке борта к вылету, уже после посадки, поддерживать такую температуру невозможно, то нужно незамедлительно высадить пассажиров в терминал аэропорта.

В Ространснадзоре указали, что ответственность за нарушение авиакомпаниями санитарно-эпидемиологических требований лежит в сфере административных правонарушений и регулируется КоАП РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил проверять россиян на алкотестерах перед посадкой в самолет. Тестирование будет добровольным для всех граждан. По словам Диденко, проверка на алкотестерах поможет улучшить безопасность полетов и избежать пьяных дебошей на борту.